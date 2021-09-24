Экс-чиновнику челябинской мэрии дали условный срок за взятку

Сотрудник мэрии получил взятку от маршрутчика Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Челябинске бывшего сотрудника отдела управления транспорта городской администрации признали виновным в получении взятки.

В 2020 году чиновник получил 35 тыс. рублей от бизнесмена. За деньги он обещал предпринимателю помощь в получении контракта на пассажирские перевозки.

– Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, – рассказали в региональном СУ Следственного комитета.

Суд приговорил бывшего главного инженера к двум годам лишения свободы условно.

Ранее в Челябинске выпустили из СИЗО обвиняемого в получении взятки руководителя регионального отделения Пенсионного фонда.

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