Экс-чиновнику челябинской мэрии дали условный срок за взятку

Сотрудник мэрии получил взятку от маршрутчика
Фото: Анастасия ОСИПОВА
В Челябинске бывшего сотрудника отдела управления транспорта городской администрации признали виновным в получении взятки.
В 2020 году чиновник получил 35 тыс. рублей от бизнесмена. За деньги он обещал предпринимателю помощь в получении контракта на пассажирские перевозки.
– Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, – рассказали в региональном СУ Следственного комитета.
Суд приговорил бывшего главного инженера к двум годам лишения свободы условно.
Ранее в Челябинске выпустили из СИЗО обвиняемого в получении взятки руководителя регионального отделения Пенсионного фонда.
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