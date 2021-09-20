Главу отделения ПФР в Челябинской области Виктора Чернобровина перевели под домашний арест

Виктор Чернобровин обвиняется в получении взятки на сумму более 26 млн рублей. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Тракторозаводский районный суд Челябинска в понедельник, 20 сентября, решил не продлевать меру пресечения в виде заключения под стражу для главы регионального отделения ПФР Виктора Чернобровина, который обвиняется в получении крупной взятки . Начиная с этого дня, чиновник будет находиться под домашним арестом до 20 ноября.

Следователь СК настаивал на продлении срока в СИЗО, а адвокат обвиняемого чиновника просил изменить меру пресечения на домашний арест. Суд согласился с доводами второго.

В СИЗО Чернобровин находился с 23 июля. Сам он свою вину в совершении преступления не признает.

По версии следствия, Виктор Чернобровин получил 26 млн рублей от представителя охранной компании. За деньги чиновник обещал посодействовать в заключении контракта на охрану территориальных подразделений Пенсионного фонда.

Вместе с Чернобровиным по делу о коррупции в челябинском ПФР проходят еще два человека — это замглавы Пенсионного фонда в регионе Александр Орехов и начальник административно-хозяйственной части отделения ОПФР Рудольф Зайцев. Оба они находятся под домашним арестом и им разрешены прогулки возле дома в течение двух часов. Орехову вменяется получение взятки в размере более 3 млн рублей, а Зайцеву — на сумму более 1 млн рублей.

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