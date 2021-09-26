В Челябинске отмыли дорогой трамвай, который разукрасили вандалы

Фото: сообщество "Челябинский транспорт"/vk.com

Сотрудники общественного транспорта отмыли до блеска новый трамвай, над которым поиздевались вандалы. Вагон 008 готов снова выйти в рейс.

В ночь на 25 сентября преступники обрезали проволоку ограждения трамвайного депо, перелезли через забор и разрисовали вагон, который купили за 35 млн рублей. Краской неизвестные прошлись по всей поверхности трамвая, закрасили даже окна. Теперь вандалов ищет полиция.

Так трамвай выглядел после работы вандалов. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru