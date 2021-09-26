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Общество26 сентября 2021 13:16

В Челябинске отмыли дорогой трамвай, который разукрасили вандалы

На это у сотрудников «ЧелябГЭТ» ушли сутки
Елена АПИНА
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Фото: сообщество "Челябинский транспорт"/vk.com

Фото: сообщество "Челябинский транспорт"/vk.com

Сотрудники общественного транспорта отмыли до блеска новый трамвай, над которым поиздевались вандалы. Вагон 008 готов снова выйти в рейс.

В ночь на 25 сентября преступники обрезали проволоку ограждения трамвайного депо, перелезли через забор и разрисовали вагон, который купили за 35 млн рублей. Краской неизвестные прошлись по всей поверхности трамвая, закрасили даже окна. Теперь вандалов ищет полиция.

Так трамвай выглядел после работы вандалов.

Так трамвай выглядел после работы вандалов.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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