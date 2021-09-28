В нацпарке «Зюраткуль» потерялась туристка

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В районе хребта Москаль на территории национального парка «Зюраткуль» в Челябинской области потерялась 47-летняя женщина. Она отправилась в поход в составе незарегистрированной туристической группы из 40 человек. Вечером 26 сентября туристы заметили, что одной из участниц группы недостает: она пропала в лесу.

Женщину искали всю ночь.

– Сотрудники МЧС, разделившись на группы и, рассредоточившись на расстоянии 100 метров, прочесывали территорию, – рассказали в региональном ГУ МЧС.

В поисках участвовали 26 человек.

Обнаружить туристку удалось лишь около 11:00 27 сентября. Женщина откликнулась на крики и свист искавших ее сотрудников пожарно-спасательной части. Путешественница рассказала, что шла быстрее группы, но свернула не на ту тропу и в результате заблудилась.

За ночь в холодном лесу туристка замерзла, но медицинская помощь ей не потребовалась. Спасатели вывели женщину из чащи и отогрели горячим чаем.

Напомним, 23 сентября туристическая группа попала в буран на горе Эльбрус. 5 человек погибли, остальных пришлось эвакуировать, туристы попали в больницу с обморожениями. Жительница Челябинска рассказала, как готовилась к восхождению на Эльбрус с турфирмой, отправившей группу в непогоду.

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