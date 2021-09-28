В Челябинске ограничат движение на 5 улицах из-за установки бордюров

Фото: Александр Егоров/Twitter.com
В Челябинске начали отделять трамвайные пути от автодорог бордюрным камнем. Работы ведут на пяти участках. Как сообщили в городском комитете дорожного хозяйства, в местах установки бордюров частично ограничат движение.
С затруднениями автомобилисты могут столкнуться:
на отрезке улицы Рождественского между проспектом Ленина и улицей Малогрузовой
на улице Горького
на участке улицы Блюхера от улицы Салтыкова до поворота на Свердловском проспекте
на участке улицы Гагарина между улицей Дзержинского и Копейским шоссе
на отрезке улицы Дзержинского между перекрестками с улицами Чайкиной и Машиностроителей.
Закончить установку бордюров рассчитывают к концу октября.
Напомним, челябинские водители высказали обеспокоенность, что при неграмотном освещении края бордюра будет не видно, и автомобили будут вылетать на пути. В региональном миндортрансе прокомментировали эти опасения.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru