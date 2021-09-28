В Челябинске ограничат движение на 5 улицах из-за установки бордюров

Фото: Александр Егоров/Twitter.com

В Челябинске начали отделять трамвайные пути от автодорог бордюрным камнем. Работы ведут на пяти участках. Как сообщили в городском комитете дорожного хозяйства, в местах установки бордюров частично ограничат движение.

С затруднениями автомобилисты могут столкнуться:

на отрезке улицы Рождественского между проспектом Ленина и улицей Малогрузовой

на улице Горького

на участке улицы Блюхера от улицы Салтыкова до поворота на Свердловском проспекте

на участке улицы Гагарина между улицей Дзержинского и Копейским шоссе

на отрезке улицы Дзержинского между перекрестками с улицами Чайкиной и Машиностроителей.

Закончить установку бордюров рассчитывают к концу октября.

Напомним, челябинские водители высказали обеспокоенность, что при неграмотном освещении края бордюра будет не видно, и автомобили будут вылетать на пути. В региональном миндортрансе прокомментировали эти опасения.

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