В Челябинске произошло массовое ДТП в «проклятом месте» на Доватора

Три машины всмятку. Фото: читатель КП-Челябинск
В Челябинске на пересечении улиц Доватора и Шаумяна произошло массовое ДТП. В аварию попали сразу три автомобиля, у всех серьезные повреждения.
Как сообщают «Комсомольской правде-Челябинск» очевидцы, машины практически полностью перекрыли движение. К месту прибыли сотрудники полиции. О пострадавших пока ничего не известно.
— Проклятое место, — добавляют очевидцы.
Этот участок действительно один из самых аварийных в городе. Здесь постоянно происходят аварии, несмотря на то, что дорога ровная, есть светофоры. Несколько лет назад в этом месте насмерть сбили маму с трехлетней дочкой — водитель мчался наперегонки с приятелем и вылетел на остановку. В январе 2019 года автомобиль протаранил здесь цветочный киоск. Были и другие аварии с пострадавшими и погибшими. Но в ГИБДД не считают этот перекресток очагом аварийности.
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