Фонтан на площади Революции в Челябинске закрыли на зимовку

Все представления - теперь только весной. Фото: предоставлено Владиславом Макаровым

В Челябинске на площади Революции заканчивают консервацию поющего фонтана. Как сообщил КП-Челябинск глава Советского района Владислав Макаров, его выключили еще на прошлой неделе.

Вот такой короб защитит сложную конструкцию от мороза. Фото: предоставлено Владиславом Макаровым

— Консервация на зиму подходит к завершению. Защитный короб уже почти смонтирован, — прокомментировал Владислав Макаров.

Фото: предоставлено Владиславом Макаровым

Всего в Челябинске около 40 фонтанов. Основные из них запускают по расписанию — в мае-июне. А консервируют — осенью, когда холодает. Светомузыкальный фонтан — одна из главных достопримечательностей. Его репертуар, несмотря на приличные затраты, все же стараются пополнять ежегодно.

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