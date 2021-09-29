В Челябинске заменят парапет на набережной у Краеведческого музея за 9 млн рублей

Этот участок парапета и так выбивался из общей концепции Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске планируют заменить 78 метров гранитного парапета на набережной реки Миасс на металлические ограждения. Аукцион объявил Комитет дорожного хозяйства с максимальной ценой контракта 9,2 млн рублей. Правда, от подрядчиков ни одной заявки так и не поступило.

Фото: проектная документация

Заменить планируют участок от Кирова до Краеведческого музея. В документации говорится о 78 метрах ограждения из нержавеющей стали высотой 1,2 метра и установке 8 гранитных блоков, их соединяющих. Сделать работы подрядчик должен до 15 декабря. Закупку объявили 21 сентября, но к дате подведения итогов — сегодня, 29 сентября, ни одна компания заняться ограждением не пожелала.

Протяженность набережной от Кирова до Красной — полкилометра. Эту прогулочную зону сделали два года назад. Но на ней тоже установлены подвесные качели-кольца, «драконьи яйца» — гладкие большие камни и размножили деревянные скамейки. Рядом с прогулочной зоной — сквер песчаных скульптур.

Высокий парапет был сделан давно. Из-за него детям совершенно не видно реку, а чтобы покормить уточек даже взрослым приходится привставать. Гранитные плиты теперь резко контрастируют с новой частью набережной, где сделано визуально легкое ограждение, не закрывающее обзор.

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