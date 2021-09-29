Челябинский депутат от КПРФ Арман Аракелян остался под домашним арестом по делу о даче взятки

Арман Аракелян является директором компании «Дорстройгрупп» - это крупный дорожный подрядчик региона. Фото: ЗСО Челябинской области.

Челябинский областной суд в среду, 29 сентября, рассмотрел ходатайство депутата Законодательного собрания региона от КПРФ Армана Аракеляна, обвиняемого в даче взятки. Сторона защиты просила выпустить народного избранника из-под домашнего ареста в обмен на залог в размере 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

— Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке досудебный материал в отношении Армана Аракеляна, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 15 сентября 2021 года, которым обвиняемому до 17 ноября 2021 года продлен срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста, — сообщила представитель облсуда Наталья Прохорова. — Постановление вступило в законную силу.

Напомним, Аракеляна задержали в начале марта по подозрению во взяточничестве. Фигурантами дела стали пять человек. По версии следствия, в 2019 году подозреваемые дали взятку оргтехникой на сумму более 185 тысяч рублей двум сотрудникам организации, которые контролировали ведение дорожных работ на федеральной трассе и могли закрыть глаза на недостатки.

Арман Аракелян является директором компании «Дорстройгрупп» — это крупнейший дорожный подрядчик в области. Фирме принадлежат многомиллионные контракты на обслуживание дорог в Челябинске и области.

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