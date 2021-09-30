Регоператор предупредил о возможном мусорном коллапсе в Копейске

До мусорных баков в частном секторе непросто добраться. Фото: ООО "ЦКС"

В копейских поселках Горняк, Северный Рудник и шахта Северная могут вскоре возникнуть перебои с вывозом мусора. Об этом предупредил «Центр коммунального сервиса», занимающийся транспортировкой коммунальных отходов.

Причина — в отсутствии асфальтированных дорог и оборудованных контейнерных площадок.

Ящики с мусором просто стоят на обочинах «грунтовок». Если начнутся осенние дожди, подъезды к контейнерам размоет, мусоровозы могут увязнуть в колее.

Копейская администрация в этом году заменила старые металлические баки для мусора более современными пластиковыми «евроконтейнерами» на колесиках. Но благое начинание создало новые проблемы. Дело в том, что собирать отходы из таких контейнеров могут только мусоровозы с задней загрузкой. Каждый контейнер нужно выкатить с площадки к кузову грузовика. Сделать это без твердого покрытия и пандуса чрезвычайно сложно.

На видео, опубликованном регоператором по обращению с отходами, видно, какого труда рабочим стоит вытащить тяжелый контейнер с мусором с заросшей травой обочины на дорогу.

— Металлические баки выгружались другим типом машин с боковой загрузкой и при обслуживании таких баков сложностей не возникало, — уточняют в «ЦКС».

Регоператор направил письмо в администрацию Копейска с призывом отсыпать подъездные пути и привести мусорные площадки в соответствие с санитарными правилами — то есть, обеспечить твердым покрытием и ограждением.

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