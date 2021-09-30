Фонтаны в Челябинске консервируют на зиму. Как и зачем

Фонтаны тоже боятся холодов Фото: Иван МАКЕЕВ

С понижением температуры в Челябинске начали консервировать фонтаны. Первым — на площади Революции. https://www.chel.kp.ru/online/news/4457371/ Как рассказала КП-Челябинск и.о. начальника Управления культуры Администрации Челябинска Валерия Карпенко, в городских парках культуры и отдыха сотрудники сейчас также консервируют фонтаны.

— Чтобы уберечь систему фонтана от повреждения из-за холода, сотрудники сливают воду, демонтируют двигатели и компрессоры, струеобразующие элементы, фонари, подводную подсветку и другое оборудование, чувствительное к низким температурам, — рассказала Валерия Карпенко. — Что чаща фонтана полностью очищается от грязи с моющими средствами, продувают трубопроводы компрессором, прочищаются грязевики и фильтры, монтируются заглушки.

А потом на фонтан устанавливают конструкцию для защиты от снега, льда и вандалов.

— Оборудование для сухих фонтанов более чувствительно к низким температурам, поэтому специальные модули гидротехнического оборудования демонтируются полностью. При необходимости на площадку также устанавливают укрывную конструкцию, — добавила Валерия Карпенко.

В муниципальных парках культуры и отдыха сейчас шесть фонтанов «Ниагара» в ЦПКиО им. Гагарина, «Дети под зонтом» и «Золотая рыбка» в Горсаду им. Пушкина, сухой фонтан в парке им. Терешковой, «Танцующая грация» на Кировке, а также в парке им. Тищенко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru