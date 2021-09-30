Фонтаны в Челябинске консервируют на зиму. Как и зачем

Фонтаны тоже боятся холодов
Фото: Иван МАКЕЕВ
С понижением температуры в Челябинске начали консервировать фонтаны. Первым — на площади Революции. https://www.chel.kp.ru/online/news/4457371/ Как рассказала КП-Челябинск и.о. начальника Управления культуры Администрации Челябинска Валерия Карпенко, в городских парках культуры и отдыха сотрудники сейчас также консервируют фонтаны.
— Чтобы уберечь систему фонтана от повреждения из-за холода, сотрудники сливают воду, демонтируют двигатели и компрессоры, струеобразующие элементы, фонари, подводную подсветку и другое оборудование, чувствительное к низким температурам, — рассказала Валерия Карпенко. — Что чаща фонтана полностью очищается от грязи с моющими средствами, продувают трубопроводы компрессором, прочищаются грязевики и фильтры, монтируются заглушки.
А потом на фонтан устанавливают конструкцию для защиты от снега, льда и вандалов.
— Оборудование для сухих фонтанов более чувствительно к низким температурам, поэтому специальные модули гидротехнического оборудования демонтируются полностью. При необходимости на площадку также устанавливают укрывную конструкцию, — добавила Валерия Карпенко.
В муниципальных парках культуры и отдыха сейчас шесть фонтанов «Ниагара» в ЦПКиО им. Гагарина, «Дети под зонтом» и «Золотая рыбка» в Горсаду им. Пушкина, сухой фонтан в парке им. Терешковой, «Танцующая грация» на Кировке, а также в парке им. Тищенко.
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