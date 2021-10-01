В Челябинске будут судить экс-полицейского, сбежавшего с места ДТП

Полицейский пьяным сел за руль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В суд передали уголовное дело бывшего полицейского, который устроил в Челябинске ДТП со смертельным исходом и скрылся с места аварии.

32-летний мужчина пьяным сел за руль 22 февраля этого года. Он ехал на Lada Granta вместе с пассажиром.

Автомобиль нетрезвого водителя выехал на встречную полосу и столкнулся там с такси Hyundai Solaris.

После аварии полицейский скрылся, бросив своего спутника умирать от полученных травм. Пострадала пассажирка такси, ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Виновника аварии сумели отыскать и задержать. Сейчас он находится под стражей. Из полиции мужчину уволили.

Как рассказали в областной прокуратуре, пьяная езда и побег с места аварии — не единственные правонарушения, совершенные экс-полицейским.

Он также получил более 80 тыс. рублей в качестве взятки от владельца похоронного бизнеса за передачу служебной информации об умерших и их родственниках. Предприниматель связывался с родными покойных, предлагая им ритуальные услуги.

Теперь бывшего сотрудника МВД будут судить за управление автомобилем в состоянии опьянения, нарушение правил движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и оставление места ДТП, а также за получение взятки. Рассматривать уголовное дело предстоит Советскому районному суд Челябинска.

Ранее в Челябинске состоялся суд над бывшим сотрудником ГИБДД, который за взятку помог автомошеннику обмануть страховую компанию.

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