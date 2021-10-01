В Челябинске на двух участках Комсомольского проспекта изменят схему движения

Фото: google.ru/maps

В Челябинске поменяют схему движения транспорта на двух участках Комсомольского проспекта. Речь идет о пересечениях дорог с улицами Чайковского и Молодогвардейцев. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства города.

Так, на перекрестке улицы Чайковского и Комсомольского проспекта с целью уменьшения числа конфликтных точек по типу «пересечение» и ликвидации очага аварийности маневр левого поворота со стороны ул. Куйбышева по Чайковского можно будет проехать через разворот в выделенную фазу горения разрешающего сигнала светофора.

Перекресток улицы Чайковского и Комсомольского проспекта. Фото: КДХ Челябинска.

Кроме того, на перекрестке Комсомольского проспекта и Молодогвардейцев водители автомобилей в скором времени смогут делать маневр левого поворота с двух полос со стороны ул. Куйбышева по Молодогвардейцев. Это делается для того, чтобы снизить задержки транспорта на данном участке.

Перекресток улицы Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта. Фото: КДХ Челябинска.

Водителей автомобилей просят быть внимательными при движении на этих перекрестках.

Напомним, в конце августа завершился ремонт на Комсомольском проспекте. Здесь появились выделенные полосы для общественного транспорта, островки безопасности, светофоры над дорогой и карманы для парковок. Но часть этих изменений вызвали недоумение у горожан. Только после шумихи власти решили показать проект — разбираем его подробно.

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