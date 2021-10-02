Мэр Озерска, заразившийся коронавирусом, рассказал о странностях болезни из Китая

В семье болеет только мэр - детей и супругу вирус не задел. Фото: Евгений Щербаков | vk.com

Евгений Щербаков, мэр города Озерска Челябинской области, заразившийся коронавирусом, рассказал о том, насколько странно ведет себя болезнь из Китая и о поведении организма при контакте с инфицированным. Он отмечает, что вирус будто сам выбирает, кого заразить.

— Заметил странную закономерность. Коронавирус атакует нас почему-то выборочно. Сейчас я болею, однако, у моей жены ПЦР отрицательный, как и у наших детей. Аналогичная ситуация была прошлым летом, когда один из членов нашей семьи заболел, а до меня вирус так и не добрался, — пишет мэр у себя на странице «ВКонтакте».

Глава Озерска находится на самоизоляции на даче, чтобы не заразить никого из своих коллег. Евгений Щербаков заявил, что болезнь проходит без особых проблем: нет ни высокой температуры, ни невыносимой ломоты в суставах.

— Я даже успеваю работать. Постоянно в телефоне нахожусь. Продолжу бороться с ковидом, — заканчивает свой пост мэр Озерска.

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