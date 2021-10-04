Мэр Челябинска Наталья Котова поручила ответить за мусор во дворе аварийной пятиэтажки

Рядом с опасным здание часто крутятся подростки. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске аварийная пятиэтажка рядом с лицеем №102 превратилась в бомжатник. Обычный с виду кирпичный дом на улице Потемкина, 43, который буквально трещал по швам, расселили в конце 2020 года. Люди уехали, а мусор остался. Жители соседних домов возмущены свалкой. КП-Челябинск узнала у мэра Натальи Котовой, когда рядом с брежневкой наведут порядок, и глава города 4 октября на аппаратном совещании поручила до конца дня дать развернутый ответ.

Дом на улице Потемкина, 43 никто не обслуживает. Территория вокруг превратилась в помойку, которую никто не убирает. Дом стоит без окон и дверей, и внутрь него заходят дети. Начальное крыло лицея №102 расположено буквально в нескольких метрах от аварийного здания. Наталье Котовой мы задали два вопроса. Почему мусор не вывозится? Отвечает за дом, по данным администрации Тракторозаводского района, КУИЗО, в какие сроки будет наведен порядок?

Территория превратилась в помойку. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Был ряд вопросов к аппаратному совещанию от «Комсомольской правды», — сказала в конце аппаратного совещания Наталья Котова. — Часть из них озвучили заместители в своих докладах. По остальным вопросам до конца дня исполнители подготовят запрашиваемую информацию.

Речь идет о заместителе главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская, ранее возглавлявшая КУИЗО. С своем докладе на совещании она подняла вопрос сноса аварийных домов в городе.

Жители считают, что дом угрожает безопасности их детей. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— В части организации объектов по сносу аварийных домов в Челябинске: в отношении четырех многоквартирных домов завершены мероприятия по сносу, — доложила Надежда Рыльская. — Семь многоквартирных домов в стадии подготовки документов для проведения соответствующих домов. 11 нежилых объекта также находят в стадии сноса, подготовки контрактов. Данный вопрос находится на контроле.

— Надежда Сергеевна, по расселенным домам, которые у нас еще не отторгованы на снос, я имею в виду их площадки и все остальное, — обратилась к Рыльской глава администрации Челябинска Наталья Котова. —Давайте оперативную информацию с определенной периодичностью через Владимира Анатольевича (Сафонова, начальника управления информационной политики челябинской мэрии. — Прим. автора), чтобы жители и средства массовой информации были в курсе, что мы с этими домами будем делать.

— Хорошо, — ответила Надежда Рыльская.

Рядом с домом — заросли. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Дом на улице Потемкина, 43 в Челябинске признали аварийным в 2015 году, но расселили пятиэтажку в конце 2020 года. Кирпичному строению грозил разлом пополам, от чего здание в течение пяти лет уберегали три ряда металлических скоб, стягивающих строение насквозь и по периметру. Квартиры у людей изъяла мэрия, предложив взамен жилплощадь в Чурилово. Когда люди съехали, за дело взялись маргиналы. Вот уже почти 10 месяцев дом стоит без окон и дверей, а его придомовая территория превратилась в свалку.

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