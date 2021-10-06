В Челябинском приюте для животных отравились 112 собак

43 питомцев спасли только благодаря усилиям ветеринара и волонтеров Фото: Мария ЛЕНЦ

В приюте «Наш дом», который находится в Сосновском районе, от отравления пострадали 112 питомцев, одна собака погибла. Сотрудники рассказывают, что 69 животных перенесли отравление в легкой форме, но 43 понадобилась серьезная ветеринарная помощь и капельницы с лекарствами.

В приюте подозревают, что виной всему — некачественный корм.

— Недавно нам привезли новую партию корма. Вечером мы накормили всех собак, а приехав на утро в приют, начали непрекращающееся лечение. Острый энтероколит, рвота и кровавый понос начался у почти половины жителей приюта, — рассказали в «Нашем доме».

Сейчас зоозащитники ждут результатов экспертизы, которая поможет точно определить причины болезни животных. Объявили сбор пожертвований на лекарства для собак.

Напомним, в прошлом месяце неизвестные отравили питомцев Челябинского зоопарка. Погибли олениха, олененок и два бурых медведя. В полиции разыскивают злоумышленников, убивших животных.

Неделю назад с проблемой иного рода столкнулись в челябинском приюте для собак «Волчок». Там произошел серьезный пожар.

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