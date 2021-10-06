В Челябинском приюте для животных отравились 112 собак

43 питомцев спасли только благодаря усилиям ветеринара и волонтеров
Фото: Мария ЛЕНЦ
В приюте «Наш дом», который находится в Сосновском районе, от отравления пострадали 112 питомцев, одна собака погибла. Сотрудники рассказывают, что 69 животных перенесли отравление в легкой форме, но 43 понадобилась серьезная ветеринарная помощь и капельницы с лекарствами.
В приюте подозревают, что виной всему — некачественный корм.
— Недавно нам привезли новую партию корма. Вечером мы накормили всех собак, а приехав на утро в приют, начали непрекращающееся лечение. Острый энтероколит, рвота и кровавый понос начался у почти половины жителей приюта, — рассказали в «Нашем доме».
Сейчас зоозащитники ждут результатов экспертизы, которая поможет точно определить причины болезни животных. Объявили сбор пожертвований на лекарства для собак.
Напомним, в прошлом месяце неизвестные отравили питомцев Челябинского зоопарка. Погибли олениха, олененок и два бурых медведя. В полиции разыскивают злоумышленников, убивших животных.
Неделю назад с проблемой иного рода столкнулись в челябинском приюте для собак «Волчок». Там произошел серьезный пожар.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru