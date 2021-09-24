Неизвестные отравили животных в челябинском зоопарке

От отравления умерли медведи Степан и Маша Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинском зоопарке гибнут питомцы. Сотрудники подозревают, что кто-то специально отравил животных.

Последними на данный момент жертвами злоумышленника стали бурый медведь Степан и бурая медведица Маша. 22 сентября у обоих начались судороги и рвота с пеной, животные перестали реагировать на внешние раздражители. Ветеринары диагностировали отравление и в течение суток пытались спасти медведей, но сделать это не удалось.

В начале сентября погибли детеныш пятнистого оленя и самка северного оленя, другие олени болели, но выжили. Факт отравления тогда доказать не получилось.

Вскоре странные симптомы обнаружились у бурой медведицы Бусинки. Благодаря усилиям зоологов и ветеринаров сейчас угрозы для жизни медведицы уже нет.

В зоопарке подозревают, что кто-то специально убивает животных. На территории учреждения обнаружили сумку с 7 килограммами вареного мяса и расфасованного фарша. Яд могли подбросить хищникам вместе с едой.

— Руководство Челябинского зоопарка обратилось за помощью в правоохранительные органы. В настоящее время отделом полиции «Центральный» решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными, повлекшего их гибель, — сообщили в мэрии Челябинска.

23 сентября зоопарк закрыли для посетителей, чтобы провести необходимые следственные мероприятия. Сегодня зоопарк также не принимает гостей. Идет экспертиза, которая должна выявить точные причины гибели животных.

Добавим, челябинский зоопарк в этом месяце столкнулся с целой вереницей проблем. В начале сентября на территории экспозиции «Доисторические и современные рептилии и птицы» обнаружили очаг птичьего гриппа. Погибли два лебедя-шипуна и два гуся.

Чтобы прекратить распространение инфекции, всех птиц с экспозиции решили изъять. Распоряжение об этом 22 сентября подписал губернатор Челябинской области. Зоопарк лишится гусей, уток, лебедей, фазанов и цесарок. У краснокнижных птиц и птиц из экспозиции «Хищники» взяли анализы. Пернатые оказались здоровы, но экспозицию все равно закрыли на карантин.

Медведь Степан, которого не удалось спасти, несколько лет радовал челябинцев, оповещая о приходе весны. Именно он первым из всех косолапых питомцев выходил из зимней спячки.

Смотреть видеосюжет В челябинском зоопарке проснулся бурый медведь

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