В Челябинске внедорожник застрял на новых бордюрах, ограждающих трамвайные пути

Машина повисла на новом бордюре. Фото: Нетипичный Челябинск/vk.com

В Челябинске на новых оградительных бордюрах у трамвайных путей на улице Горького застрял внедорожник Volkswagen. Самостоятельно машина выехать не способна и теперь левитирует посреди дороги.

Построить такие бордюры решили в Миндортрансе Челябинской области. Предполагалось, что нововведение образумит водителей и повысит их культуру вождения, но что-то пошло не так, и теперь даже внедорожники начали зависать на дороге и создавать помехи.

Новые ограждения появились на 8 участках. Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Многие челябинцы неоднократно замечали, что при образовании даже небольшого затора, маршрутчики и другие водители выезжали на рельсы и обгоняли остальных участников дорожного движения.

Теперь автомобилисты два раза должны подумать, стоит ли выезжать на трамвайные пути, ведь появился риск зависнуть в воздухе. Еще и за эвакуатор платить придется.

Теперь автомобилисты два раза должны подумать, стоит ли выезжать на трамвайные пути. Фото: Ольга СЕМЕНЮК

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