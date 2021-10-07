Посетить Чемпионат России по боксу среди женщин смогут зрители с QR-кодами

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Чемпионат России по боксу среди женщин пройдет в челябинском дворце спорта «Юность» с 26 ноября по 3 декабря. Чтобы посетить бои, совершеннолетним зрителям необходимо будет при входе предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном COVID-19 и паспорт.

На бои с 26 ноября по 2 декабря вход для зрителей будет свободный, совершеннолетний болельщик обязан при входе во дворец спорта «Юность» предъявить действующий QR-код о вакцинации или перенесенном за последние полгода COVID-19 и паспорт. На финальные поединки, которые пройдут 3 декабря, будет организована продажа билетов. Посетить соревнования смогут зрители с действительным билетом и QR-кодом. Дети до 6 лет бесплатно в сопровождении взрослого с QR-кодом без предоставления места на трибуне.

Для несовершеннолетних зрителей QR-код не требуется при предоставлении подтверждающего документа. Таким образом, с учетом социальной дистанции на трибуне посетить спортивное событие в Челябинске смогут порядка 1800 человек на каждую часть программы.

«Для нас важно, чтобы на трибунах присутствовало как можно больше зрителей и болельщиков. Из -за Covid-19 многие соревнования проводятся при пустых трибунах, лишая наших спортсменов поддержки, а болельщиков — яркого спортивного праздника. Благодаря системе QR-кодов мы сможем пригласить большее количество зрителей, минимизировав риски заражения коронавирусной инфекцией, и подарить всем настоящий спортивный праздник, которого они так долго ждали», — прокомментировал исполнительный директор федерации бокса Челябинской области Константин Абакумов.

Напомним, на чемпионате России по боксу среди женщин Челябинскую область представит 21 спортсменка, среди которых — бронзовый призер Олимпийских игр-2016, чемпионка и призер первенств мира, чемпионка Европы Анастасия Белякова, чемпионка мира и России Александра Кулешова, призер чемпионатов России, победительница Кубка России, победитель и призер международных соревнований Ирина Автина, призер чемпионата и кубка России, победитель международных соревнований Елена Кузина, финалистка Чемпионата России по боксу, неоднократная победительница международных и всероссийских турниров Елизавета Карташкова.

«Я очень рада, что на “домашнем” чемпионате России по боксу смогут присутствовать так много зрителей. Нам действительно очень нужна поддержка. Призываю вакцинироваться тех, кто еще этого не сделал, и прийти во дворец спорта “Юность” поболеть за наших южноуральских спортсменок», — добавила Ирина Автина.

Отметим, с 18 октября 2021 года в Челябинской области использование QR-кодов станет обязательным для посещения культурных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным количеством присутствующих более 100 человек.