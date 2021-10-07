Для строительства спорного хирургического корпуска детской больницы в Челябинске выбрали другой участок

Ирина Гехт рассказала, что будет с хирургическим корпусом после нового решения суда

Новый хирургический корпус ЧОДКБ не будут строить на участке челябинского городского бора, который изначально отвели для здания. О решении сообщила замгубернатора Ирина Гехт.

– Детский хирургический корпус будет построен. Это задача 2023-2024 года. Он будет построен на другом земельном участке. Работы по межеванию и получению кадастрового номера велись достаточно давно. Сейчас мы готовы привязать проект к земельному участку, который находится на территории челябинской областной больницы – сообщила Ирина Гехт.

Напомним для строительства хирургического корпуса региональное Заксобрание изъяло из состава челябинского городского бора земельный участок. Экоактивисты опротестовали это в суде.

Последнее на данный момент решение в споре вынес Челябинский областной суд. Он признал недействительным изъятие земель из состава бора.

В ЧОДКБ рассказали, что дальнейшее затягивание судебных разбирательств может привести к тому, что Челябинской области не достанутся деньги на строительство хирургического корпуса.

Несмотря на изменение планов, в региональном правительстве не собираются уступать спорный участок бора. Решение областного суда, очевидно, будет обжаловано.

– Что касается дальнейших судебных процессов, то мы предполагаем, что участок городского бора останется под развитие медицины. Там разместится реабилитационный центр для детей. Это новая программа по развитию реабилитационных центров, которая была анонсирована президентом. Надеемся, что эта зона будет максимально благоприятна для реабилитации детей со всей области, – заявила вице-губернатор.

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