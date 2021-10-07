Суд вернул челябинскому городскому бору изъятый для строительства больницы участок

В Челябинске уже почти два года спорят о границах городского бора Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Областной суд огласил решение по коллективному иску об изменении границ челябинского городского бора. Границы особо охраняемой природной территории не возвращаются в первоначальный вид, но в состав бора снова должны включить участок, который региональное Законодательное собрание ранее изъяло для строительства хирургического корпуса детской больницы.

О решении суда рассказал экоактивист Владимир Казанцев.

— Суд постановил исковые требования всех нас, 253 коллективных истцов, удовлетворить, признать недействительным изъятие земельного участка под строительство детского хирургического корпуса. Возложил на ЗСО обязанность опубликовать данное решение по вступлении его в законную силу, — уточнил Владимир Казанцев.

Забирая участок под стройплощадку, депутаты ЗСО присоединили к городскому бору другие территории: урочище Монахи и земли в пойме реки Миасс. Истцы в суде требовали оставить урочище и пойму в составе бора, это требование областной суд также удовлетворил.

Строительство хирургического корпуса теперь вновь оказалось под вопросом. Возводить что-либо на особо охраняемых территориях запрещено. Но решение областного суда пока что не вступило в законную силу, его могут обжаловать. Пресс-секретарь Челябинской областной детской клинической больницы Дмитрий Руденок рассказал, что вероятность такого развития событий велика.

— Это только первая из возможных судебных инстанций, есть еще апелляционная и кассационная составляющие, Верховный суд. Когда получим из суда полную мотивировочную часть, будем советоваться с ЗСО, с областным правительством и принимать решение о дальнейших действиях. Безусловно, каждый судебный этап затягивает появление корпуса, каждое из судебных решений не на пользу детей, а основная задача — построить корпус, не потерять деньги, — рассказал Дмитрий Руденок.

Он уточнил, что с затягиванием разбирательств Челябинск рискует вовсе остаться без нового больничного корпуса. Дело в том, что по Челябинская область вошла в первый этап проекта по строительству и реконструкции больниц в российских регионах, ее признали особо нуждающейся в открытии нового хирургического корпуса. Деньги по нацпроекту «Здравоохранение» выделят до 2024 года. Если до этого времени Челябинская область не предоставит проект будущего здания и не пройдет с ним госэкспертизу, деньги на строительство просто не заложат в бюджет.

— В тех регионах, которые стартовали одновременно с нами, уже либо сдают новые и реконструированные больницы, либо строительство там на финальных стадиях. А мы отстаем на полтора-два года, — уточнил Дмитрий Руденок.

Напомним, о планах по возведению нового хирургического корпуса стало известно в конце 2019 года. Мнения челябинцев по поводу строительства разделились. Одни приветствовали проект, другие были недовольны тем, что для больницы выбрали именно территорию в городском бору.

Рубить деревья и заниматься строительством на охраняемой природной территории нельзя, поэтому в областном Законодательном собрании исключили будущую стройплощадку из состава бора. Экоактивисты опротестовали решение Заксобрания в суде.

Разбирательства продолжались многие месяцы, разные инстанции вставали то на сторону ЗСО, то на сторону экологов. В Минприроды России прошедшим летом внесли свою лепту в спор, заявив, что не согласовывали решение об изменении границ бора.

В июле этого Владимир Казанцев и Андрей Талевлин подали очередной иск в Челябинский областной суд. Они предложили всем желающим присоединиться к заявлению, чтобы иск стал коллективным. В результате против изъятия участка из состава бора выступил еще 251 горожанин.

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