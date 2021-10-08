Фигурантам дела о взятке сотруднику РЖД предъявили обвинение

Предъявлены обвинения в получении взятки (п.«в» ч.5 ст.290 УК) и даче взятки (п.«б» ч.4 ст.291 УК) Фото: Иван МАКЕЕВ

Инспектору по качеству и приемке строительно-монтажных работ Южно-Уральской дирекции по капитальному строительству РЖД и директору коммерческой организации предъявили обвинение в получении и дачи взятки соответственно.

— По данным следствия, в течение 2020 — начала 2021 предприниматель передал взятки в виде услуг имущественного характера сотруднику РЖД на сумму более 700 тысяч рублей за обеспечение беспрепятственного приема и оплаты работ по строительству производственного сооружения, — рассказал официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Как уточнили в СК, обвиняемые признали вину. Как сообщала ранее «Комсомолка», железнодорожника отправили в СИЗО на два месяца, а бизнесмена отправили под домашний арест.

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