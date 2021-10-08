Прокуратура заинтересовалась жалобами владельцев грузовиков на миллионные штрафы в Челябинской области

Проблемы перевозчиков обсудили участники общественного совета при прокуратуре по защите малого и среднего бизнеса. Фото: пресс-службу уполномоченного по правам предпринимателей в Челябинской области

Общественный совет при прокуратуре Челябинской области попросил губернатора Алексея Текслера приостановить работу пунктов автоматического весогабаритного контроля в регионе и перепроверить правильность работы оборудования.

Это сделали по итогам собрания совета, в котором поучаствовали представители надзорного ведомства, ГИБДД, миндортранса и бизнес-сообщества.

Перевозчики продолжают жаловаться на крупные штрафы за превышение разрешенных для автомобилей габаритов. Эксперты заговорили о том, что грузы, ради экономии, могут начать возить в обход Челябинской области.

— Сложившаяся ситуация создает негативное отношение и снижает инвестиционную привлекательность региона, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, лишь за первую половину сентября в ГИБДД региона выписали 1800 постановлений о нарушениях при транспортировке крупных и тяжелых грузов. Причем 85% отклонений, зафиксированных рамками автоматического контроля — это несоответствие грузовиков нормам по ширине и высоте на 2-3 сантиметра.

Предприниматели считают, что причина многочисленных штрафов — минимальная погрешность, установленная в настройках автоматических рамок

— У нас около 150 тентованных грузовиков идентичных друг другу. Грузы мы возим от Санкт-Петербурга до Владивостока. По всей России мы ездим без нарушений, и только в Челябинской области они появляются. Причем, через один комплекс машина проезжает и все нормально, а на другом тот же автомобиль не проходит по габаритам. Ветром тент раздуло и все, чувствительная рамка зафиксировала негабарит, — рассказал магнитогорский бизнесмен Алексей Казаков.

По словам замминистра дорожного хозяйства и транспорта Станислав Харченко погрешность в настройках рамок действительно установлена минимальная, но это нельзя считать нарушением закона.

Руководитель центра автоматизированной фиксацииправонарушений ГИБДД Челябинской области Сергей Пурусов признал, что погода может повлиять на точность измерений.

— Рамки, на наш взгляд, работают корректно, но не учитывается погодный фактор. Допустим, если грузовик движется со скоростью 70-80 километров в час, то порывы ветра раздувают тент и получается «воздушный пузырь», увеличивающий габариты. Однако в законодательстве данного определения нет. Но если через рамки проезжать со скоростью 10 километров в час, то никаких отклонений не будет, — посоветовал Сергей Пурусов.

В пресс-службе уполномоченного по правам предпринимателей в Челябинской области сообщают, что сумма одного штрафа за превышение габаритов составляет 150 тыс. рублей, и перевозчики жалуются на финансовые потери, некоторые начали отказываться проезжать через Челябинск.

Напомним, автоматические камеры весогабаритного контроля работали в тестовом режиме на дорогах Челябинской области с 15 апреля по 15 июня. В эксплуатацию были запущены с 16 июня. После этого дальнобойщики, которые движутся по трассам в объезд Челябинска, начали жаловаться на штрафы.

После многочисленных обращений в ГИБДД временно прекратили работу автоматических постов весогабаритного контроля. Но штрафы отменять не стали. В сентябре предприниматели уже обращались к губернатору с просьбой признать штрафы недействительными и провести независимую экспертизу на пунктах весогабаритного контроля, но ответа пока не последовало.

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