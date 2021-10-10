В районе «Трактора» в Челябинске на проблемном участке установили светофор

На этом перекрестке установили светофор. Фото: Google Карты.
Комитет дорожного хозяйства города обустроил перекресток улиц Татищева и 250-летия Челябинска по многочисленным обращениям жителей. В районе Ледовой арены «Трактор» регулярно происходили аварии.
— Сейчас объект работает в режиме «желтого сигнала», — сообщили в администрации, но уже в ближайшее время светофор будет включен в единую систему организации дорожного движения и начнет работу в штатном режиме.
На перекрестке часто происходили аварии.
Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"
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