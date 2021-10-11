В миндортрансе рассказали, как будут чистить обособленные трамвайные пути от снега: «Тефтелевых куч не будет»

В городе есть пять трамваев-снегочистов Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинцы опасаются, что с наступлением зимы возникнут проблем с чисткой снега на новых обособленных трамвайных путях. В эфире радио «Комсомольская правда» замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров ответил на вопрос слушателя о возможных «тефтелевых кучах».

— Не стоит сгущать краски. Другие города уже прошли этот опыт. И в Екатеринбурге, и в Москве многие дороги обособлены бордюрами. Это отработанная практика. Во-первых, в Челябинске пять снегочистов — трамваев со щеткой, которые отметают снег к бордюру и дальше. А при образовании наледи и горок есть отдельная бригада, которая в том числе очищает и трамвайные остановки, — рассказал Александр Егоров.

В феврале этого года в Челябинске из-за холода и снега был настоящий трамвайный коллапс. После сильной метели в Челябинске была парализована работа трамваев: рельсы замело, стрелки замерзли. Доходило до смешного: спецвагон со щетками тоже застрял в сугробе. Тогда Александр Егоров назвал ситуацию саботажем.

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