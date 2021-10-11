В Челябинске опробуют новую технологию регулирования движения трамваев

Скорость трамваев на Победе должна вырасти до 21-25 км/ч Фото: Андрей АБРАМОВ

10 перекрестков на проспекте Победы в Челябинске оборудуют индукционными петлями, которые смогут подстраивать светофор под движение трамваев и машин. О пилотном проекте в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров.

— Обособления трамвайного пути на перегонах недостаточно. Трамвай переедет через перекресток и встанет на светофоре. Мы запускаем пилотный проект по проспекту Победы — 10 перекрестков оборудуют индукционными петлями,- сообщил Александр Егоров. — Петли встроены под трамвайные рельсы и автомобильные полосы. Петля будет считывать приближение трамвая и количество автомобилей, а потом компьютер будет оптимально переключать фазу светофора.

Александр Егоров заверил, что на крупных перекрестках условия движения автомобилей не пострадает:

— Не так, что трамвай приехал и ему открыли дорогу. Компьютер будет подбирать наиболее удобный момент. Например, на мелких остановках (их на Победе около пяти) при подходе трамвая включится красный свет, чтобы пешеход перешел дорогу и сел в трамвай, а потом сразу загорится зеленый — чтобы трамвай без промедления уехал с остановки.

Ранее Александр Егоров рассказывал, что на Победе сделают «зеленую волну» для трамваев. Вместе с оптимизацией светофорных фаз, скорость движения трамваев увеличится на 25%. Сейчас трамваи движутся в среднем со скоростью 12,5 км/ч, а цель — 21-25 км/ч.

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