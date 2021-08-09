На проспекте Победы в Челябинске сделают «зеленую волну» для трамваев

Власти хотят, чтобы трамваи ездили со скоростью 21-25 км/ч Фото: Андрей АБРАМОВ

На проспекте Победы в Челябинске организуют «зеленую волну» для трамваев. Об этом сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

— Сейчас идет проектирование технологии. Отрабатывать ее начнут уже в этом году — на 10 регулируемых пересечениях на проспекте Победы. Еще на 10 перекрестках проведем оптимизацию светофорных фаз, — уточнил Александр Егоров.

Он добавил, что «зеленая волна» увеличит скорость движения трамваев на 25%. Сейчас трамваи движутся в среднем со скоростью 12,5 км/ч, а цель — 21-25 км/ч.

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