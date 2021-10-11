В челябинские микрорайоны «Вишневая горка» и Залесье запустят дополнительный автобус

Сообщение с микрорайонами в поселке Западный пока оставляет желать лучшего Фото: Андрей АБРАМОВ

Жителям микрорайонов «Вишневая горка» и Залесье станет проще добираться до центра Челябинска. Как сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров, по маршруту №136 запустят автобус среднего класса по регулируемому тарифу.

— Маршрут по нерегулируемому маршруту продолжит ходить. Предлагается дополнительно запустить автобус среднего класса по регулируемому маршруту, чтобы была возможность пересесть на другие городские маршруты. Со временем в автобусе будет действовать часовой пересадочный билет, — добавил Александр Егоров.

Запуск 136 автобуса проведут в рамках реформирования маршрутной сети. Точные сроки уточняются, пояснили в миндортрансе.

Как добавил Александр Егоров, город начинает «расползаться» и это осложняет организацию достойного транспортного сообщения с отдаленными районами.

— Обращений от жителей очень много. Но мы не всегда можем пустить большие автобусы из-за заполняемости. В следующем году стартует маршрутная реформа, которая в том числе предполагает продление маршрутов в разные районы. Сейчас формируется бюджет на 2022 год, как только он будет готов, мы расскажем о грядущих изменениях, — добавил Егоров.

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