В Челябинске иномарка столкнулась с автобусом

Авария случилась на улице Лесопарковой
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Челябинске днем 11 октября произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля.
— Столкнулись Hyundai и автобус без пассажиров, обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются, — сообщили в ГИБДД города.
Известно, что попавший в аварию автобус — не маршрутное такси.
Ранее в Миассе пенсионер сбил восьмилетнего школьника на пешеходном переходе. А в Челябинске злостный нарушитель устроил ДТП, в котором пострадали два человека, в том числе 17-летняя девушка.
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