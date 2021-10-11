В Челябинске иномарка столкнулась с автобусом

Авария случилась на улице Лесопарковой Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Челябинске днем 11 октября произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля.

— Столкнулись Hyundai и автобус без пассажиров, обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются, — сообщили в ГИБДД города.

Известно, что попавший в аварию автобус — не маршрутное такси.

Ранее в Миассе пенсионер сбил восьмилетнего школьника на пешеходном переходе. А в Челябинске злостный нарушитель устроил ДТП, в котором пострадали два человека, в том числе 17-летняя девушка.

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