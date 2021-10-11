До взрыва в больнице лечились более 150 пациентов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске завершили расследование дела о взрыве кислородной станции в ковидном госпитале ГКБ №2. В конце прошлой недели материалы поступили в Центральный районный суд. Обвинение по статье о халатности предъявлено заместителю главного врача ГКБ №2 Виктору Вяткину.

— Материалы уголовного дела по части 1 статьи 293 УК РФ (Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба) поступили суд в конце прошлой недели, — рассказала КП-Челябинск консультант Центрального районного суда Челябинска. — Обвинение предъявлено Виктору Вяткину. Дата рассмотрения дела пока неизвестна.

По данным СМИ, сумма ущерба составила больше 19 миллионов рублей. Но в Центральном районном суде пока не называют цифр.

Напомним, 31 октября в ковидном госпитале ГКБ №2 взорвалась кислородная будка. Взрыв был настолько мощным, что пострадали ближайшие дома, а также рядом припаркованные автомобили. Всех пациентов пришлось в срочном порядке эвакуировать, 158 человек распределили по другим ковидным госпиталям. Ростехнадзор основной причиной взрыва кислородной станции называл установку дополнительного оборудования при перепрофилировании больницы для пациентов с COVID-19.

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