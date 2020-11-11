Ростехнадзор озвучил причины взрыва в больнице Челябинска

В новом виде кислородную станцию не зарегистрировали. Фото: Пожарный надзор по г. Челябинск

Ростехнадзор продолжает анализ аварии в ГКБ №2 31 октября 2020. Пока основной причиной взрыва кислородной станции остается такая же, что и ведомство озвучивало неделю назад КП Челябинск. Это установка дополнительного оборудования при перепрофилировании больницы в ковидный госпиталь.

Больница при установке опасного производственного оборудования должна была его зарегистрировать и заключить договор страхования, по которому в случае аварии пострадавшие получат компенсацию. Как нам сообщили в Ростехнадзоре, по кислородной станции в ГКБ№2 таких данных передано не было.

В ведомстве уточняли, что повреждения после взрыва слишком сильные и понять, насколько стало опасным оборудование, сейчас сложно. Предварительно Ростехнадзор сообщил одно, что опасной станция стала после перепрофилирования.

— По результатам анализа предварительной информации об обстоятельствах аварии предполагается, что признаки опасности, идентифицирующие объект в качестве ОПО, появились после проведения на нем работ с установкой дополнительного оборудования при перепрофилировании медицинской организации на работу с пациентами больными коронавирусом. Окончательные выводы будут сделаны по итогам проведения технического расследования, — предположили в Ростехнадзоре.

Добавим, что за отсутствие страховки опасного объекта в случае аварии грозит административный штраф 15-20 тысяч рублей для должностных лиц, для юридических — от 300 до 500 тысяч рублей.

С инженером по медтехнике мы разбирались, как устроены кислородные станции и что могло привести к ЧП. Читайте также историю историю челябинки, чья семья пострадала при взрыве.

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