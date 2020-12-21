В Челябинске наградили спасателей и волонтеров, работавших на месте взрыва газа в ковидной больнице

Взрыв произошел 31 октября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске отметили 136 человек которые работали на месте взрыва газа в ковидном госпитале возле ЮУрГУ. Среди них полицейские, спасатели, коммунальщики и волонтеры.

Сегодня перед началом аппаратного совещания в мэрии награду из рук главы города Натальи Котовой получил начальник Управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Челябинской области Михаил Теплых.

— Подвергая свое здоровье опасности, вы кинулись на спасение людей, которые находились в больнице. Благодаря вам нам удалось в считанные минуты эвакуировать людей, — отметила Наталья Котова.

Также мэр отметила бойцов студенческих отрядов. Молодые люди помогали ликвидировать последствия взрыва в здании.

— Ребята помогали в первую очередь перекрыть и восстанавливать тепловой контур. Закрывали пленкой и поликарбонатными листами выпавшие и разбитые окна. Это было в вечер после взрыва, как только сотрудники МЧС разрешили заходить в больницу и затягивать окна. На следующий день помогали мусор выносить. Там, где ветер пленку порвал, заменяли на поликарбонат, чтобы не разморозить систему отопления в здании, — рассказал журналисту КП-Челябинск руководитель штаба регионального отделения организации «Российские Студенческие Отряды».

Напомним, 31 октября в ковидном госпитале ГКБ №2 взорвалась кислородная будка. Взрыв был настолько мощным, что пострадали ближайшие дома, а также рядом припаркованные автомобили. Всех пациентов пришлось в срочном порядке эвакуировать, 158 человек распределили по другим ковидным госпиталям.

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