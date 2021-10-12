В Челябинской области стало больше желающих сделать прививку от коронавируса после введения QR-кодов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Введение в Челябинской области обязательной вакцинации для сотрудников ряда сфер и QR-кодов привело к увеличению числа желающих сделать прививку от коронавируса. Об этом первый заместитель губернатора Ирина Гехт рассказала в эфире радио «Комсомольская правда».

— Очереди не выстраиваются, но для сравнения в предыдущие выходные за два дня было 900 вакцинированных, а в минувшие — 2000, — привела цифры Ирина Гехт. — Плюс мы, когда говорили о QR-кодах, ранее при среднем темпе вакцинации в 3000 человек в сутки увидели в минувшую пятницу цифру в 3900. Некоторое увеличение есть.

У всех желающих есть возможность вакцинироваться в ТРК, поликлиниках или прямо на работе по договоренности предприятий с медорганизациями.

В Челябинскую область с начала прививочной кампании доставлено 1 105 380 доз вакцины «Спутник V». Уже поставили прививку 811 809 человек.

Введение в Челябинской области QR-кодов для посещения спортивных, культурных и досуговых мероприятий и обязательная с 11 октября вакцинация от коронавируса для ряда профессий вызвала много вопросов. Читатели оставляют их в соцсетях и присылают в редакцию. На самые популярные в эфире радио «Комсомольская правда» ответы дала первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

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