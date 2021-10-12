В Челябинской области для обязательной вакцинации от коронавируса подготовили 400 000 доз

Обязательная вакцинация в Челябинской области началась с 11 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области ввели обязательную вакцинацию для работников ряда сфер и QR-коды для посещения массовых мероприятий численностью больше 100 человек. Первый заместитель губернатора Ирина Гехт рассказала в эфире радио «Комсомольская правда», хватит ли «Спутника» на всех желающих.

— Есть месяц для обязательной вакцинации, поэтому к очередям это, думаю, не приведет, — рассказала Ирина Гехт. — Вакцины более чем достаточно. Почти 400 000 доз в медицинских организациях Челябинской области есть. Поставки достаточно регулярные. Проблем не возникнет.

В Челябинскую область с начала прививочной кампании доставлено 1 105 380 доз вакцины «Спутник V». Уже поставили прививку 811 809 человек.

Введение в Челябинской области QR-кодов для посещения спортивных, культурных и досуговых мероприятий и обязательная с 11 октября вакцинация от коронавируса для ряда профессий вызвала много вопросов. Читатели оставляют их в соцсетях и присылают в редакцию. На самые популярные в эфире радио «Комсомольская правда» ответы дала первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

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