Открытие памятника Александру II в Челябинске перенесли на неопределенный срок

Так сейчас выглядит монумент. Фото: Читатель КП

В Челябинске 10 октября не состоится открытие памятника императору Александру II. О переносе церемонии сообщили в Челябинской епархии. Возможная новая дата открытия скульптуры пока не известна. На неопределенный срок отложили также форум Всемирного русского народного собора, в рамках которого должно было состояться открытие скульптуры. На такие меры пошли из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе.

В православных храмах, тем не менее, продолжат богослужения с соблюдением санитарных мер:

— У нас есть средства индивидуальной защиты, санитайзеры, — уточнил секретарь Челябинской епархии отец Игорь Шестаков,

Памятник Александру II, уже установленный возле храма Александра Невского (бывший зал камерной и органной музыки) на Алом Поле, пока остается задрапированным.

Напомним, на отмененное теперь открытие монумента 10 октября приглашали потомка российской царской династии Георгия Романова.

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