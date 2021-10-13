«Мегаполис» обновит фасад под стать новой набережной в Челябинске

Попасть в "Гастропарк" можно будет с новой набережной. Фото: предоставлено редакции

К весне 2022 года РК «Мегаполис» обновит фасад и сделает отдельный вход в новый «Гастропарк», который откроется уже в декабре этого года. Об этом КП-Челябинск рассказал генеральный директор холдинга «Мегаполис» Александр Одольский.

— Мы обновляем фасады, чтобы была возможность разместить летние кафе, «Гастропарк» и другие заведения с выходом на новую набережную реки Миасс, — добавил Александр Одольский.

Открытие запланировано на декабрь этого года. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

«Гастропарк» на площади 1500 кв. метров откроют уже в декабре этого года. Как разъяснил Александр Одольский, проект успешно себя показал в ТРК «Фокус», поэтому было решено открыть его и в «Мегаполисе». Подробности — читайте в материале на нашем сайте.

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