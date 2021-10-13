Следственный комитет начнет проверку после жалоб челябинских участковых на выселение из квартир

Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию в Челябинске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за возможного злоупотребления при распределении жилья, построенного для сотрудников МВД в Челябинске. Ранее семьи участковых уполномоченных полиции пожаловались, что у них отнимают квартиры.

Как сообщили в пресс-службе СКР, по поручению Александра Бастрыкина руководитель следственного управления СК по Челябинской области Петр Решетников должен будет организовать процессуальную проверку и представить доклад по ее итогам.

Напомним, семьи участковых уполномоченных полиции, живущие в доме №63б по улице Российской в Челябинске, в начале сентября записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и главе МВД Владимиру Колокольцеву. В нем они пожаловались на то, что участковых перед отставкой собираются выселить из служебных квартир.

Строительство ведомственного дома на улице Российской вели за счет федерального и областного бюджетов. Оно завершилось в 2006 году. Квартиры в здании предназначались для участковых, с которыми заключили договоры служебного найма. Как позже выяснилось, 20 квартир в доме — не служебные: они перешли в собственность муниципалитета.

Ранее не выселять людей из квартир порекомендовала уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

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