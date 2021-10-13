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Общество13 октября 2021 15:03

В мэрии согласовали обновление фасада «Мегаполиса» со стороны набережной

Здание реконструируют уже к марту следующего года
Анна ВОЛКОВААнна ВОЛКОВА
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Со стороны набережной появятся входы в "Гастропарк", "Брудершавт" и летние кафе. Фото: предоставлено КП-Челябинск

Со стороны набережной появятся входы в "Гастропарк", "Брудершавт" и летние кафе. Фото: предоставлено КП-Челябинск

В мэрии Челябинска согласовали концепцию реконструкции фасадов РК «Мегаполис», которые выходят на новую набережную. Об этом сообщили в Управлении архитектуры Челябинска.

— Договорились с собственником «Мегаполиса» включить их в процесс благоустройства города. Обращенные к реке фасады станут активными благодаря новым входным группам и местам отдыха для посетителей, — говорится в сообщении Управления.

Напомним, к весне 2022 года фасады «Мегаполиса», которые выходят на новую набережную, примут совсем другой вид. В отделке используют бетон, дерево и выступающую перфорацию кирпичом. А еще сделают вход в новый «Гастропарк», который откроется в декабре.

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