В мэрии согласовали обновление фасада «Мегаполиса» со стороны набережной

Со стороны набережной появятся входы в "Гастропарк", "Брудершавт" и летние кафе. Фото: предоставлено КП-Челябинск

В мэрии Челябинска согласовали концепцию реконструкции фасадов РК «Мегаполис», которые выходят на новую набережную. Об этом сообщили в Управлении архитектуры Челябинска.

— Договорились с собственником «Мегаполиса» включить их в процесс благоустройства города. Обращенные к реке фасады станут активными благодаря новым входным группам и местам отдыха для посетителей, — говорится в сообщении Управления.

Напомним, к весне 2022 года фасады «Мегаполиса», которые выходят на новую набережную, примут совсем другой вид. В отделке используют бетон, дерево и выступающую перфорацию кирпичом. А еще сделают вход в новый «Гастропарк», который откроется в декабре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru