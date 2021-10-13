УФАС нашли нарушения в закупке на строительство дороги в Джабык Челябинской области

Дорога Джабык-Париж Фото: Кирилл САДЫКОВ

Антимонопольная служба Челябинской области признала частично обоснованными жалобы двух уфимских предприятий на аукцион по строительству новой дороги в поселок Джабык, которую поручил сделать президент России Владимир Путин.

— Установлено неправомерное описание объекта закупки. Есть противоречия в материалах и характеристиках выполнения работ в проектной документации и смете контракта, — сообщили в ведомстве.

Жалобы на условия контракта подали ООО «Нефтехимремонт» (г. Уфа) и ООО «ЕВРОСТРОЙИНВЕСТ» (г. Уфа). УФАС признало их частично обоснованными, но не выдало предписания, так как не было заявок на участие. Сейчас заказчик — Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области — проводит новый конкурс. Но в отношении должностного лица все-таки будет возбуждено административное дело.

В ведомстве добавили, что информацию по доводам о сроках выполнения работ направили в Контрольно-счетную плату Челябинской области.

Это уже далеко не первый сорванный аукцион по поиску подрядчика, который объявляет Миндортранс. Напомним, на ремонт автомобильной дороги Фершампенуаз — Париж — железнодорожная станция Джабык правительство России выделило 465 млн рублей. Капитальный ремонт необходимо выполнить на 20-километровом участке. Ранее озвучивалось, что работы нужно выполнить до конца года.

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