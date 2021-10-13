За светофоры, которые подстраиваются под трамваи, заплатят 50 млн рублей

Адаптивные светофоры появятся на проспекте Победы Фото: Андрей АБРАМОВ

Комитет дорожного хозяйства Челябинска подвел итоги аукциона по выбору подрядчика, который установит индуктивные петлевые детекторы — они реагируют на приближение трамвая и переключают светофор. Победителем конкурса на 50, 7 млн рублей стало АО «СМЭО

Работы планируется закончить до 20 декабря этого года. В техзадании указывается, что петли нужно установить на 10 перекрестках на проспекте Победы, а также на ул.Первой Пятилетки у трамвайного депо и Копейском шоссе на повороте к ТК Алмаз.

Помимо этих работ в контракт входит нанесение разметки на разных улицах Челябинска, установка сигнальных столбиков, оптимизация светофорного регулирования на проспекте Победы и обустройство Комсомольского проспекта дорожными знаками, горизонтальной дорожной разметкой косвенного управления транспортными и пешеходными потоками от ул. Чичерина до ул. Каслинская.

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