Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2021 20:00

За светофоры, которые подстраиваются под трамваи, заплатят 50 млн рублей

Рассказываем, на каких перекрестках установят индуктивные петли
Анна ВОЛКОВААнна ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Адаптивные светофоры появятся на проспекте Победы

Адаптивные светофоры появятся на проспекте Победы

Фото: Андрей АБРАМОВ

Комитет дорожного хозяйства Челябинска подвел итоги аукциона по выбору подрядчика, который установит индуктивные петлевые детекторы — они реагируют на приближение трамвая и переключают светофор. Победителем конкурса на 50, 7 млн рублей стало АО «СМЭО

Работы планируется закончить до 20 декабря этого года. В техзадании указывается, что петли нужно установить на 10 перекрестках на проспекте Победы, а также на ул.Первой Пятилетки у трамвайного депо и Копейском шоссе на повороте к ТК Алмаз.

Помимо этих работ в контракт входит нанесение разметки на разных улицах Челябинска, установка сигнальных столбиков, оптимизация светофорного регулирования на проспекте Победы и обустройство Комсомольского проспекта дорожными знаками, горизонтальной дорожной разметкой косвенного управления транспортными и пешеходными потоками от ул. Чичерина до ул. Каслинская.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru