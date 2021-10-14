В Миассе разыскивают водителя, сбившего десятилетнего ребенка

Ребенка сбили на пешеходном переходе. Фото: ОГИБДД по Миассу

Десятилетний мальчик попал под колеса на улице Свердлова в Миассе. ДТП случилось вечером 13 октября.

Как рассказали в ГИБДД города, ребенок шел по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль. Школьник получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

Водитель бросил пострадавшего ребенка на месте происшествия и уехал.

Запомнить машину, которая его сбила, мальчику не удалось.

В ГИБДД обратились к жителям Миасса за помощью в розыске водителя. Всех, кто что-либо знает о ДТП, просят позвонить по номеру 8(3513) 299-638 или 02.

Напомним, двумя днями раньше в Миассе пенсионер сбил восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

Сейчас разыскивают также водителя, насмерть сбившего пешехода в Кыштыме.

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