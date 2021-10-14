«Где кончается Восток?»: расскажут в Музее изобразительных искусств

Фото: музей изобразительных искусств

Уже сегодня вечером, 14 октября, с 18:00 на пл. Революции, 1 можно будет увидеть 130 уникальных предметов восточного искусства из коллекции Санкт-Петербургского государственного музея истории религии.

Курильница. Фото: музей изобразительных искусств

Культура, искусство и традиции Дальнего Востока будут представлены на выставке «Где кончается Восток?» с 14 октября по 12 декабря 2021 года. Искусство Японии, Индии и Китая, Тибета и Монголии при всей оригинальности отдельных его проявлений объединяется схожестью путей исторического развития, общей философской основой, важнейшей стороной которой стал буддизм и более древние местные вероучения. В составе экспозиции — изделия из металла, кожи, дерева, бумаги и тканей; предметы письменности, ритуалов, атрибуты священных текстов; скульптура, живопись и графика. Произведения датированы 19 и началом 20 веков.

Куратор выставки Мария Кормановская (Санкт-Петербург) утверждает, что некоторые экспонаты будут впервые представлены публике:

- Многие предметы на выставке реставрированы специально в рамках ее подготовки для Челябинска. Например, две маски Цам реставрировали полгода — и в этом прекрасном выставочном зале состоится их долгожданный дебют. Также многие предметы китайской коллекции экспонируются впервые, например, предметы кабинета ученого: тушечница и палочки для туши, подставка для кистей и сосуды для их промывки. Это этнографические предметы, а они в принципе редко экспонируются.

Маска для мистерии Цам. Фото: музей изобразительных искусств

«Где кончается Восток?» — совместный выставочный проект Челябинского музея изобразительных искусств и государственного музея истории религии (Санкт-Петербург) в рамках национального проекта «Культура». На время работы выставки запланированы экскурсии, лекции по истории буддизма и восточной философии, о культуре и искусстве стран Дальнего Востока, мастер-классы по каллиграфии и восточной живописи, занятия по технике оригами, музыкальные вечера и многое другое.

Фото: музей изобразительных искусств

Выставка «Где кончается Восток?» откроется 14 октября 2021 года (в 18:00) в зале имени архитектора Е.В. Александрова на пл. Революции, 1 и продлится до 12 декабря 2021 года.

Время работы выставки:

вторник-воскресенье — с 10:00 до 18:00,

четверг — с 12:00 до 20:00,

понедельник — выходной.

Информационные партнеры выставки — сайт chel.Kp.ru («Комсомольская правда»), Радио 7 на Семи Холмах)и медиахолдинг «Первый областной».