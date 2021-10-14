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Общество14 октября 2021 13:59

Гигантская голова Святогора из Челябинской области попала в список самых необычных арт-объектов России

«Сказочное» здание участвует в конкурсе на звание самого оригинального творения народного мастера
Елена КОЛЧИНА
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Фото из личного архива Рамиса Себгатулина

Фото из личного архива Рамиса Себгатулина

Дом в виде головы богатыря Святогора вошел в перечень 85 самых необычных арт-объектов страны. Список составил сервис Туту.ру. У необычной постройки, возведенной в миасском поселке Первомайский, есть шанс стать самым оригинальным детищем народного мастера: среди всех 85 арт-объектов устраивают конкурс. Победителя определят по результатам онлайн-голосования.

Конкурсный тур, в котором будет участвовать арт-объект из Челябинской области, будет проходить с 19 по 25 ноября. С богатырской головой за путевку в финал посоревнуются созданный в Татарстане Храм всех религий, установленный в Удмуртии металлический Терминатор и Царь-остановка общественного транспорта в виде кареты, сделанная мастером из поселка Чашинский в Курганской области.

Огромную богатырскую голову (ее высота составляет 11 метров) четыре года создавал житель Миасса Рамис Себгатулин. О строительстве Святогора мастер рассказал в интервью КП-Челябинск.

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