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Общество16 октября 2021 15:34

Мэрия Челябинска обжаловала решение суда закрыть Митрофановское кладбище

Администрация продолжает борьбу с «Экологическим Консалтингом»
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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Вокруг кладбища продолжается шумиха.

Вокруг кладбища продолжается шумиха.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Челябинская мэрия обжаловала решение суда, который встал на сторону истца и запретил деятельность Митрофановского кладбища, находящиеся у границ Городского бора. Об этом стало известно из телеграм-канала Владимира Казанцева, который выступает на стороне истца.

Советский районный суд встал на сторону «Экологического Консталтинга», который потребовал запретить функционирование Митрофановского Кладбища, назвав его нелегальным. В доказательства к этому истец приложил законодательство России и заявил, что кладбища не имеют право располагаться во втором поясе зоны санитарной охраны. В таком поясе и находится Шершневское водохранилище, у Городского бора.

— Текст жалобы мне неизвестен. Как только я ознакомлюсь с его содержанием и полетом творческой мысли наших чиновников, я обязательно все расскажу, — написал в тг-канале Владимир Казанцев.

Зимой 2021 года вокруг деятельности кладбища поднялась шумиха. Правозащитники и активисты заявляли, что Митрофановское кладбище закончило принимать усопших, но по факту захоронения на территории продолжались, и кладбище расширялось.

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