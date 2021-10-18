Новым прокурором Златоуста стал магнитогорец

Фото: прокуратура Челябинской области

Прокурором Златоуста стал старший советник юстиции Рустем Акманов. Приказ о его назначении подписал генпрокурор России Игорь Краснов.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, руководить надзорным ведомством в Златоусте Рустему Акманову предстоит в течение ближайших 5 лет.

Новому прокурору города 47 лет, он уроженец Магнитогорска. В прокуратуре Рустем Акманов прослужил более 14 лет, в том числе работал природоохранным прокурором в Магнитогорске. С 2017 года до настоящего времени он возглавлял там же прокуратуру Орджоникидзевского района.

Напомним, ранее заместителем прокурора Челябинской области назначили Сергея Левшакова. Он приехал на Южный Урал из Пскова.

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