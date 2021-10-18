В Челябинской области зрителей перестали пускать на массовые мероприятия без QR-кодов

Посещать спортивные и культурные мероприятия разрешат только привитиым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С понедельника 18 октября в Челябинской области начали действовать новые ограничения, введенные из-за роста заболеваемости коронавирусом.

На спортивные и культурные мероприятия с участием более чем сотни человек теперь можно попасть, только предъявив QR-код как подтверждение о вакцинации против коронавируса. Тем, кто собирался пойти на спектакль, но заранее не позаботился прививке, обещают вернуть деньги за билет.

Без QR-кода или справки о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании Covid-19 не пустят также в ледовый дворец «Уральская молния». Санитарные ограничения действуют и для посетителей спортивных матчей в ледовой арене «Трактор».

Проверять QR-коды у зрителей отказались пока что только в челябинском Камерном театре. Там опасаются что билеты на спектакли совсем прекратят покупать поэтому решили ограничить количество зрителей и не впускать в зал более 100 человек. Таким образом требование об обязательном контроле QR-кодов выполнять не понадобится.

В Челябинской области рассматривают возможность расширить список мест попасть в которые можно только по QR-коду.

— Нас очень беспокоят, например, новогодние предстоящие праздники. Они не за горами, на самом деле. Все корпоративы, которые нам дают всплеск заболеваемости, как правило, приходятся на новогодние праздники. Поэтому соответственно сейчас, наблюдая за ситуацией, не исключаю, что дополнительные решения в части QR-кодов могут быть приняты — рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Добавим, за последний день в региональном министерстве здравоохранения зарегистрировали 417 новых случаев коронавируса. Это самый большой показатель с начала эпидемии.

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