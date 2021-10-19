Осторожно — суррогатный алкоголь: в соседних регионах зафиксировали отравления

В связи с отравлениями суррогатным алкоголем в Оренбургской области и Екатеринбурге Министерство сельского хозяйства Челябинской области сообщает следующее. Розничная продажа алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков) может осуществляться только юридическими лицами, имеющими действующие лицензии на право розничной продажи алкогольной продукции в магазинах и на право розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке федеральными специальными или акцизными марками установленного образца. Реализуемая в рознице алкогольная продукция помимо кассового чека должна сопровождаться документом с наличием на нем штрихового кода (QR-код), содержащего сведения по перечню, утвержденному федеральным органом по контролю и надзору, о факте фиксации информации о розничной продаже алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС).

Проверить подлинность федеральных специальных или акцизных марок либо QR-кода, подтверждающего факт розничной продажи, можно на сайте Росалкогольрегулирования или с помощью мобильного приложения «Антиконтрафакт-Алко». Данное приложение позволяет также проверить наличие действующих лицензий на право розничной продажи алкогольной продукции.

О всех случаях продажи алкогольной продукции без маркировки (маркировки поддельными) федеральными специальными или акцизными марками, без выдачи документа с QR-кодом, подтверждающим факт розничной продажи, без лицензии и ценам ниже минимально установленных просим информировать правоохранительные органы и Министерство сельского хозяйства Челябинской области.