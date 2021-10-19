Реновацию в регионе начнут со строительства нового квартала в Тракторозаводском районе Челябинска

Квартал должен появиться в ближайшие два года. Фото: "Голос. Девелопмент"

В Челябинске определились с первым проектом реновации в регионе — это будет новый квартал на Ленина,4б на бывших землях КОНАРа и Челябинского компрессорного завода. Как сообщает «Голос. Девелопмент», договор о реновации уже подписан, сейчас идет разработка проекта и подготовка площадки.

— В ближайшие два года появится современный жилой комплекс общей площадью более 45 тысяч квадратных метров. Все производственные объекты демонтированы. Но мы намерены сохранить на площадке наше первое офисное здание. Оно, разумеется, будет реконструировано в рамках общей концепции. И, скорее всего, будет использовано в социальном направлении — под образовательное учреждение, — сообщил директор по финансам и инвестициям АО «КОНАР» Илья Тихонов.

Всего под застройку пойдет около 4,1 га промышленных площадей. Как обещают в «Голос. Девелопмент», у квартала будет собственный сквер и современная архитектура. Подробности проекта, пока он в разработке не сообщают, но, как писал КП-Челябинск в феврале этого года, вполне вероятно, что жилой комплекс будет состоять из трех блоков разной этажности: 6-этажных кирпичных домов, а также 10 и 17-этожных монолитно-каркасных.

На первых этажах будут офисы и кафе. Фото: "Голос. Девелопмент"

Застройщик обещает уделить внимание общественным пространствам — сделать коворкинг, лобби, кофейню. На первых этажах будут офисы и коммерческие помещения. Как уточнили в «Голос. Девелопмент» КП-Челябинск, точных сроков начала строительства пока нет — сейчас идет проработка проекта и подготовка площадки.

Всего в Челябинской области сформировали 41 земельный участок под КРТ (комплексное развитие территории). Три в Челябинске — два нежилой застройки и один жилой — станут пилотными, в отношении которых по результатам торгов будут заключены договор о реновации Промышленной группой КОНАР и «Голос.Девелопмент», который на территории нашего региона является первым договором о реновации и означает большой старт для Челябинска, за которым последует вся область.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru