«Таких проектов у нас еще не было»: промплощадку на проспекте Ленина в Челябинске ждет реновация

Жилой комплекс будет разноуровневым. Фото предоставлено ГП «Компаньон»

На главном проспекте Челябинска впервые за долгое время появятся новостройки. Жилой комплекс на Ленина 4-а будет состоять из трех блоков разной этажности: 6-этажных кирпичных домов, а также 10 и 17-этожных монолитно-каркасных. Перекрытия железобетонные.

Земля общей площадью 3,6 Га принадлежит Челябинскому компрессорному заводу и промышленной группе «КОНАР». Последняя выступит в качестве застройщика совместно с СК «Легион».

— Жить в центре города всегда приятно. Всего несколько километров до центральной площади. Это место, которое подойдет и молодежи, и командировочным. Таких проектов у нас не было, — отметил председатель совета директоров ГП «Компаньон» Арсен Унанян.

ЧТО ЕЩЕ ПОСТРОЯТ В ЧЕЛЯБИНСКЕ?

Под Кременкулем планируется построить дома на воде. А возле арены «Трактор» появится еще один жилой комплекс из трех 18-этажек. На пересечении проспекта Ленина и улицы Володарского (возле ТК «Алое поле») началось строительство высотного здания, в котором планируют разместить гостиницу и торговый центр. А за Дворцом пионеров на Алом поле обещают довести до ума апартаменты, под которые начали рыть котлован еще в 2017 году.

На улице Российской хотят снести старинные дома ради строительства 55-этажного небоскреба. Дом, который реставрировали в рамках проекта «Том Сойер фест», тоже под угрозой. В строительной компании прокомментировали, как поступят с объектами культурного наследия.

Еще один амбициозный проект — элитный дом в поселке АМЗ на берегу Шершней. В нем будет даже собственный термальный бассейн.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru