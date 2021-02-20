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Общество

«Таких проектов у нас еще не было»: промплощадку на проспекте Ленина в Челябинске ждет реновация

Смотрим проект нового жилого комплекса
Ирина ФАДЮШИНАИрина ФАДЮШИНА
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Жилой комплекс будет разноуровневым. Фото предоставлено ГП «Компаньон»

Жилой комплекс будет разноуровневым. Фото предоставлено ГП «Компаньон»

На главном проспекте Челябинска впервые за долгое время появятся новостройки. Жилой комплекс на Ленина 4-а будет состоять из трех блоков разной этажности: 6-этажных кирпичных домов, а также 10 и 17-этожных монолитно-каркасных. Перекрытия железобетонные.

Земля общей площадью 3,6 Га принадлежит Челябинскому компрессорному заводу и промышленной группе «КОНАР». Последняя выступит в качестве застройщика совместно с СК «Легион».

— Жить в центре города всегда приятно. Всего несколько километров до центральной площади. Это место, которое подойдет и молодежи, и командировочным. Таких проектов у нас не было, — отметил председатель совета директоров ГП «Компаньон» Арсен Унанян.

ЧТО ЕЩЕ ПОСТРОЯТ В ЧЕЛЯБИНСКЕ?

Под Кременкулем планируется построить дома на воде. А возле арены «Трактор» появится еще один жилой комплекс из трех 18-этажек. На пересечении проспекта Ленина и улицы Володарского (возле ТК «Алое поле») началось строительство высотного здания, в котором планируют разместить гостиницу и торговый центр. А за Дворцом пионеров на Алом поле обещают довести до ума апартаменты, под которые начали рыть котлован еще в 2017 году.

На улице Российской хотят снести старинные дома ради строительства 55-этажного небоскреба. Дом, который реставрировали в рамках проекта «Том Сойер фест», тоже под угрозой. В строительной компании прокомментировали, как поступят с объектами культурного наследия.

Еще один амбициозный проект — элитный дом в поселке АМЗ на берегу Шершней. В нем будет даже собственный термальный бассейн.

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