ММК будет производить кислород для ковидных больниц Челябинской области

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Челябинская область решила проблемы с медицинским кислородом. Об этом на совещании в Законодательном собрании Челябинской области сообщил министр здравоохранения Юрий Семенов.

— В ближайшие дни планируют открыть после профилактических работ одно из предприятий, поставляющих кислород, — рассказал министр. — Кроме того, к производству кислорода для использования в лечебных целях должен подключиться Магнитогорский металлургический комбинат. Предприятие оформляет необходимые документы.

Юрий Семенов также подчеркнул, что при лечении в амбулаторных условиях после получения положительного теста врач должен выдать все необходимые для конкретного пациента медикаменты.

— Имеется 1,5 месячный запас в медорганизациях лекарственных препаратов, в том числе противовирусных, антибактериальных, гормональных и других для лечения коронавирусной инфекции, — добавил министр здравоохранения. — Хотелось бы иметь больший запас препаратов, которые нужны для борьбы с цитокиновым штормом: у поставщиков и производителей отсутствуют предложения по поставке этих препаратов в нужном объеме.

Чтобы пополнить запасы Законодательное собрание региона подготовит обращение к поставщикам и производителям лекарств.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru